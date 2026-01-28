Операторы расчета БПЛА уничтожили 31 тяжелый коптер ВСУ за полтора месяца

Российские военнослужащие также уничтожили танк и грузовой автомобиль противника

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Операторы подразделения войск беспилотных систем Южной группировки за один месяц поразили 31 тяжелый коптер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что расчеты группировки уничтожили на константиновском направлении гексакоптер ВСУ и пункт управления БПЛА. "Сбитый беспилотник стал тридцать первым по счету тяжелым БПЛА, который специалисты только одного этого подразделения поразили за последние полтора месяца", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в ведомстве, с помощью FPV-дронов уничтожены танк, грузовой автомобиль "Урал" со строительными материалами, предназначенными для укрепления позиций ВСУ. На этом же направлении расчет войск беспилотных систем атаковал украинский пикап с личным составом и сорвал ротацию сил противника.