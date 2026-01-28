Операторы FPV-дронов "Востока" уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

Противник лишился бронемашин Humvee и "Новатор", а также нескольких единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза и переброски сил

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили бронетехнику и автомобили с десантом ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Восток", поддерживая российские штурмовые группы, уничтожили бронированную технику и легковые автомобили с десантом, а также живую силу ВСУ на запорожском направлении", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате ударов уничтожены бронемашины Humvee и "Новатор", а также несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза и переброски сил.

В министерстве рассказали, что движение целей зафиксировали расчеты разведывательных беспилотников, после чего координаты и направления выдвижения были оперативно переданы операторам ударных дронов. По технике были нанесены прицельные удары на маршрутах выдвижения и в районах сосредоточения.