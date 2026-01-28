Расчет "Торнадо-С" поразил сбор операторов дронов ВСУ в Днепропетровской области

Разведчики "Востока" выявили место, где украинские военнослужащие собирали расчеты БПЛА, и ликвидировали цель одним ударом

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Восток" одним высокоточным боеприпасом поразил место сбора операторов беспилотников ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В одном из населенных пунктов Днепропетровской области разведчиками группировки "Восток" было выявлено место, где ВСУ проводили сбор расчетов БПЛА. Объект использовался для согласования действий беспилотных расчетов, распределения задач и уточнения районов работы на данном участке. Информация по цели была уточнена средствами разведки и передана на командный пункт. После получения целеуказания расчет РСЗО "Торнадо-С" выполнил удар высокоточным боеприпасом по выявленному объекту в пределах населенного пункта", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате огневого поражения место сбора было уничтожено вместе с оборудованием, использовавшимся для организации работы. Удар нарушил противнику координацию действий беспилотных подразделений в данном районе.