Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил опорные пункты с солдатами ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожил опорные пункты с личным составом ВСУ в лесополосах Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В лесополосах Запорожской области разведчики группировки войск "Восток" обнаружили оборудованные опорные пункты ВСУ, которые противник заранее подготовил под оборону. В блиндажах, укрытиях и огневых точках был размещен личный состав ВСУ, который удерживал рубеж на данном участке. Координаты целей передали артиллерийскому расчету 152-мм орудия "Гиацинт-Б", который нанес огневое поражение по выявленным объектам", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате ударов уничтожены опорные пункты и элементы фортификационных сооружений, которые противник использовал для удержания рубежа.