Бойцы группировки "Запад" уничтожили БПЛА-разведчики ВСУ в Харьковской области

В Минобороны предоставили кадры уничтожения беспилотников "Лелека-100" противника

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки "Запад" уничтожили высотные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника самолетного типа в Харьковской области, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности соединения были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, осуществляющие разведку в зоне ответственности соединения. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребителей для перехватавражеских БПЛА", - рассказали в военном ведомстве, предоставив кадры уничтожения беспилотников "Лелека-100".

В министерстве отметили, что расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и подавление беспилотников противника в своей зоне ответственности.