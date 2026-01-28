ТАСС: в Сумской области уничтожили командный пункт украинского погранотряда

Есть потери среди офицерского состава, сообщили российские силовики

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Командный пункт 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины уничтожен в Сумской области, есть потери среди офицерского состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Середино-Будском районе Сумской области комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Есть потери среди офицерского состава", - отметил собеседник агентства.