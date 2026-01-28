Над Астраханской областью и Краснодарским краем сбили три БПЛА ВСУ

Силы ПВО уничтожили беспилотники в период с 07:00 до 09:00 мск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"28 января в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Астраханской области и один БПЛА - над территорией Краснодарского края", - сообщили в военном ведомстве.