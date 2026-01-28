Бойцы Южной группировки уничтожили укрытия и пикап ВСУ

На северском направлении также выявили и точным попаданием поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили укрытие с антенной и пикап с личным составом ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчеты беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы укрытие личного состава вместе с антенной. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также на северском направлении операторы беспилотников и артиллеристы выявили пикап противника с личным составом и уничтожили его. Также на направлении была выявлена и точным попаданием поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

В свою очередь на константиновском направлении операторы беспилотников два наземных робототехнических комплекса ВСУ и две единицы техники, перевозившей личный состав.