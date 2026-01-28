Пленный из ВСУ рассказал, как попал на передовую после алкогольной эпилепсии
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 103-й отдельной бригады теробороны Юрий Левков попал на передовую после приступа алкогольной эпилепсии и лечения в наркодиспансере. Об этом украинский пленный рассказал в видео, предоставленном Минобороны РФ.
Левков рассказал, что ему удавалось долго скрываться от призыва, но однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попался сотрудникам ТЦК.
"Меня отправили на Ровенский полигон, там у меня был приступ эпилепсии, меня кинуло. Меня завезли в наркодиспансер, где-то недельку меня там прокачали, прокапали и обратно вернули на полигон", - сказал Левков.
По его словам, в его учебном подразделении служил Николай Мойзер, которого пьяного бросали на день в выкопанную яму, а вечером, когда протрезвеет, вытаскивали. При этом многие новобранцы сбегали из части, их никто даже не искал. Убегали из госпиталей, в основном местные, которые знали, где им прятаться.
Пленный вспоминает, как на передовой украинские солдаты сидели неделю в норе - мокрые, в рваной одежде, голодные, боясь покинуть укрытие. Поэтому услышав призыв русского солдата "Выходим или бросаю гранату!", охотно подняли руки и вылезли из укрытия.
"К нам отнеслись не так, как нам рассказывали. Переобули, согрели, накормили, дали сигарет. <…> Люди как люди. Даже могу спасибо сказать этим ребятам. Так что, ребята, если есть возможность, сдавайтесь и лучше проживете, живы хотя бы останетесь", - добавил Левков.