ВС РФ поразили места подготовки к запуску дронов ВСУ дальнего действия
Редакция сайта ТАСС
09:09
обновлено 09:12
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сказали, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено поражение местам подготовки к запуску и хранения беспилотников дальнего действия, базе горючего и пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 158 районах.