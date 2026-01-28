Средства ПВО России сбили за сутки 175 беспилотников ВСУ

Речь идет о БПЛА самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 175 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 364 танка и других боевых бронированных машин, 1 652 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы специальной военной автомобильной техники.