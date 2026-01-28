Над Россией сбили 41 украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в период с 08:00 до 13:00 мск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 13:00 мск сбили 41 беспилотник над Крымом, Курской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 января с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 - над территорией Республики Крым, 12 - над акваторией Черного моря и 1 - над территорией Курской области", - сообщили в военном ведомстве.