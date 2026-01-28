FPV-дроны "Рубикона" поразили бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны также сообщили о нанесении удара по элементам системы связи, РЭБ и пунктам временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили бронетехнику, элементы системы связи и РЭБ, а также пункты временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники, наземного робототехнического комплекса, элементов системы связи и РЭБ, укрытия и пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника типа "Баба-яга" на краснолиманском направлении расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - информировали в ведомстве.