ТАСС: в бригаде ВСУ осталось 30% личного состава после боев у Красноармейска

В российских силовых структурах отметили, что украинские военнослужащие долго не получали приказ на отступление, в связи с чем попали в окружение российских войск

© John Moore/ Getty Images

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Личный состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был ликвидирован практически на 70% в боях в красноармейской агломерации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ была отправлена командованием на покровско-мирноградское (красноармейско-димитровское - прим. ТАСС) направление с целью "заткнуть" образовавшиеся дыры в обороне, когда всем уже было очевидно, что оба города перейдут под контроль российских солдат. От бригады осталось не более 30% личного состава боевых подразделений, сейчас ее пытаются спешно доукомплектовать", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что военнослужащие бригады долго не получали приказ на отступление, в связи с чем попали в окружение российских войск. По его словам, украинские десантники оказались в кольце без подвоза боеприпасов, медикаментов и еды.

Президент России Владимир Путин утром 27 декабря 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении Димитрова в ДНР.