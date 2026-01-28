Сальдо: ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на левый берег Днепра

Ситуация на контроле у военных РФ, отметил глава Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины малыми группами предпринимают попытки попасть на левый берег реки Днепр в Херсонской области, но не имеют успеха. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Попытки действий малыми группами и разведывательная активность периодически фиксируются, но не приносят врагу ни малейшего успеха. Ситуация на контроле у военных", - сказал он.