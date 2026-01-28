ТАСС: на купянском направлении ликвидировали пять бразильских наемников ВСУ

Их перевели в батальон "Руг" из других подразделений в ноябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пятеро бразильских наемников из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (13-й ОБрОН НГ "Хартия") были ликвидированы на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Очередная партия иностранных наемников из батальона "Руг" бригады "Хартия" была ликвидирована на купянском направлении. На этот раз пять граждан Бразилии - Родриго Гутенберг Арауджо, Родриго Бассо, Ледуардо Альос Коэльо, Давид До Розарио Маркес Родригез, Тайсон Джонес Камаргос", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что наемники были переведены в "Руг" из других подразделений в ноябре 2025 года.

20 ноября 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

Купянск - административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07).