Боец Григорьев провел успешную операцию по захвату опорного пункта ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Гвардии младший лейтенант ВС РФ Денис Григорьев организовал успешную операцию по штурму и захвату опорного пункта ВСУ и лично сбил в воздухе три беспилотника в ходе завязавшегося боя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе наступательных действий взвод подвергся атаке вражеских дронов. Денис, мгновенно оценив обстановку, отдал приказ на уничтожение угрозы с воздуха и лично уничтожил три вражеских FPV-дрона. После отражения атаки гвардии младший лейтенант Григорьев отдал приказ о начале штурма. Слаженные действия штурмового взвода под командованием Дениса Григорьева обеспечили успешный захват вражеского опорного пункта и последующее закрепление на позициях", - отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о гвардии младшем сержанте Амире Бикбулатове, который успешно эвакуировал раненого сослуживца, несмотря на угрозу со стороны дронов ВСУ. "В результате атаки вражеского FPV-дрона один из военнослужащих группы получил осколочное ранение и не мог самостоятельно передвигаться. Гвардии младший сержант Бикбулатов незамедлительно выдвинулся к раненому, оказал ему первую помощь и, несмотря на постоянную угрозу повторных ударов FPV-дронов противника, организовал его безопасную эвакуацию в тыл", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременным и решительным действиям Бикбулатова раненый боец РФ был эвакуирован в безопасную зону, где получил квалифицированную медицинскую помощь.