Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

США выдвинули Украине условие, согласно которому Киеву необходимо подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погиб мирный житель, по его автомобилю ударил дрон ВСУ, сообщил оперштаб региона.

Пятеро бразильских наемников из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (13-й ОБрОН НГ "Хартия") были ликвидированы на купянском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 29 января - в онлайн-трансляции ТАСС.