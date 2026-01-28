Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:05
США выдвинули Украине условие, согласно которому Киеву необходимо подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погиб мирный житель, по его автомобилю ударил дрон ВСУ, сообщил оперштаб региона.
Пятеро бразильских наемников из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (13-й ОБрОН НГ "Хартия") были ликвидированы на купянском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
