Марочко: ВС РФ вынудили ВСУ отступить на запасные позиции в Ильичевке

По словам военного эксперта, это позволило увеличить межпозиционное пространство

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Подразделения ВСУ вынуждено отступили на запасные позиции в Ильичевке (украинское название - Озерное) Донецкой Народной Республики после ударов российских военных, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Ильичевки - она же переименована украинскими боевиками в Озерное, - то здесь наши военнослужащие после нанесения огневых поражений вынудили противника перейти на запасные позиции. Естественно, межпозиционное пространство здесь увеличилось", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы за минувшие сутки расширили зону контроля у Ильичевки, Дибровы и Закотного на краснолиманском направлении. По его словам, украинские войска сопротивляются и контратакуют на этом участке фронта.

27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что военные РФ ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы".