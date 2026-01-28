Марочко: бойцы РФ за сутки расширили зону контроля у Ильичевки в ДНР

Военный эксперт добавил, что ВСУ сопротивляются и контратакуют на этом участке фронта

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Российские бойцы за минувшие сутки расширили зону контроля у Ильичевки (украинское название - Озерное), Дибровы и Закотного на краснолиманском участке в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки на краснолиманском направлении наши военнослужащие улучшили тактическое положение и расширили зону контроля в районе Дибровы, Ильичевки и Закотного", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что украинские войска сопротивляются и контратакуют на этом участке фронта.

27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что военные РФ ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы".