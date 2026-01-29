Марочко: ВС РФ формируют огневой карман для солдат ВСУ у Павловки

Межпозиционное пространство составляет около 6 км, и оно постоянно сокращается, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Силы РФ, давя сразу на нескольких направлениях, формируют огневой карман для дислоцированной группировки ВСУ у Павловки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"После освобождения населенного пункта Павловка на ореховском участке формируются клещи широким охватом. Но там межпозиционное пространство между нашими войсками очень и очень еще большое, поэтому говорить о полноценном охвате преждевременно. Но вместе с тем на участке Павловка - Малые Щербаки формируется малый огневой карман для украинских боевиков. Естественно, наши военнослужащие давят сразу с трех направлений: с населенного пункта Степовое в северо-восточном направлении, с Малых Щербаков наши ребята развивают успех в северном направлении, а вот с Павловки идет продвижение как на восток, так и на юго-восток", - сказал он.

Таким образом, как подчеркнул военный эксперт, группировку ВСУ на участке Павловка - Малые Щербаки российские силы начинают охватывать в окружение. По его словам, межпозиционное пространство составляет около 6 км, и оно постоянно сокращается.

О взятии подразделениями группировки войск "Днепр" населенного пункта Павловка в Минобороны РФ сообщили 19 января.