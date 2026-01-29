Боец Чиж: артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА в Харьковской области

Замаскированные позиции противника обнаружили операторы разведывательных дронов, рассказал старший наводчик

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 29 января. /ТАСС/. Расчет гаубицы М-46 группировки войск "Север" уничтожил при помощи осколочно-фугасных снарядов пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС старший наводчик с позывным Чиж.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения задачи на харьковском направлении был нанесен артиллерийский удар по пункту управления БПЛА ВСУ из орудия М-46. Замаскированные позиции были обнаружены операторами разведывательных дронов подразделения беспилотных систем. Цель поразили при помощи осколочно-фугасных снарядов, что позволило достичь полной нейтрализации противника", - рассказал военнослужащий.

Чиж сообщил, что артиллерийский удар разрушил не только основные сооружения пункта управления, но и уничтожил сопутствующее оборудование, включая средства связи и управления. "Эффективность применения артиллерии подтверждается не только результатами огневого воздействия, но и оперативной реакцией ВСУ, которые были вынуждены оставить занимаемые позиции", - отметил старший наводчик группировки войск "Север".