Киселев: взяв Купянск-Узловой, ВС РФ смогут наступать сразу на трех участках

В частности, российские войска будут продвигаться в сторону Шевченкова, Великого Бурлука и Боровского, считает военный эксперт

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Российские войска, освободив Купянск-Узловой Харьковской области, смогут наступать на ВСУ сразу на трех участках, в том числе на крупные ж/д-станции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, освобождение Купянска-Узлового позволит военным РФ зачистить сформированный в населенном пункте плацдарм и уничтожить "заблудших всушников".

"После освобождения Купянска-Узлового продвижение, по всей вероятности, пойдет в сторону Шевченково - это строго на запад, большая узловая станция - и Великий Бурлук - это северо-запад, также крупная узловая станция. И третье направление, по всей вероятности, это будет сюда, южнее, в сторону Боровского, где как раз-то мы будем двигаться вниз по руслу Оскола для того, чтобы продвигаться уже в сторону Славянска", - считает он.

27 января начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки "Запад" освободили населенный пункт Купянск-Узловой.