Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ в районе Купянска

За сутки бойцы группировки уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, 58 тяжелых боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления БПЛА противника

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за прошедшие сутки отразили контратаку штурмовых групп ВСУ в районе Благодатовки на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков", - сказал он.

Бигма добавил, что также за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 10 беспилотников ВСУ самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, отметил начальник пресс-центра, выявлены и уничтожены 52 пункта управления БПЛА.