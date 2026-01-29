ВСУ потеряли 16 пунктов управления БПЛА в зоне группировки "Восток"
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили 16 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В течение суток противник потерял <…> 3 станции спутниковой связи Starlink, 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.