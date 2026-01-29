Расчет отряда "БАРС-Курск" уничтожил БПЛА ВСУ "Лютый" в Курском приграничье

Боец расчета с позывным Чех рассказал, что на счету его группы много ликвидированных дронов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мобильная огневая группа отряда "БАРС-Курск" уничтожила в Курском приграничье ударный беспилотник ВСУ "Лютый". Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет мобильной огневой группы добровольческого отряда "БАРС-Курск" в составе группировки войск "Север" уничтожил ударный БПЛА "Лютый" ВСУ в Курском приграничье", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что каждый расчет осуществляет функции защиты объектов на территории региона от беспилотников противника. Все добровольцы освоили полный курс обучения по военным специальностям.

Боец расчета с позывным Чех рассказал, что на счету его группы много пораженных беспилотников. "Запомнился большой беспилотник. Он шел низко, боевая часть у него очень серьезная была. Попадание было в бок, в хвост и в топливный отсек", - поделился боец.