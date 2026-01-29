Бойцы "Центра" перекрыли пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении

Боеприпасы были запрограммированы для формирования минных заграждений в наиболее уязвимых точках, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" группировки войск "Центр" блокировал маршруты отхода и снабжения формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" провел дистанционное минирование в тыловом районе формирований ВСУ, перекрыв ключевые маршруты их перемещения, отхода и подвоза материальных средств на красноармейском направлении", - заявили в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе наступательных действий мотострелковые подразделения выявили участки повышенной активности украинских военных и вероятные маршруты выдвижения их резервов и снабжения. После получения и анализа разведывательных данных расчет ИСДМ оперативно выдвинулся в назначенный район, развернул пусковую установку и выполнил залп 122-мм реактивными боеприпасами с программируемыми минами.

Отмечается, что боеприпасы были заранее запрограммированы для формирования минных заграждений в наиболее уязвимых точках - на путях подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов и возможных маршрутах отхода подразделений ВСУ. В результате применения системы были созданы плотные минные поля, полностью блокировавшие движение техники и живой силы противника.

Инженерная система "Земледелие" оснащена автоматизированной системой управления и способна создавать "интеллектуальные" минные поля на дальности до 15 км. Программируемые мины могут активироваться с заданной задержкой или самоликвидироваться в установленное время, что позволяет гибко управлять инженерной обстановкой при изменении линии боевого соприкосновения. Один залп пусковой установки, рассчитанной на 50 боеприпасов, обеспечивает минирование территории площадью в несколько гектаров.