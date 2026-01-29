Расчет FPV-дрона "Молния-2" уничтожил орудие ВСУ на красноармейском направлении

Цель обнаружили операторы многофункционального беспилотного разведывательного комплекса "Орлан-10", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Операторы ударного FPV-дрона "Молния-2" и расчет буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет войск беспилотных систем в составе 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" с применением ударного FPV-дрона самолетного типа "Молния-2" уничтожил замаскированное артиллерийское орудие формирований ВСУ на красноармейском направлении", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что артиллерийское орудие противника было обнаружено операторами многофункционального беспилотного разведывательного комплекса "Орлан-10". Управление ударным дроном осуществлялось парой операторов: один военнослужащий выполнял корректировку полета в сложных метеоусловиях, второй обеспечивал точное наведение ударного беспилотника на цель. В результате удара орудие ВСУ было уничтожено на дистанции более 30 км.

В ведомстве также рассказали об уничтожении на красноармейском направлении артиллерийских позиций ВСУ расчетом 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 120-й гвардейской бригады. Огневая позиция ВСУ была выявлена оператором многофункционального беспилотного разведывательного комплекса "Орлан-10". Орудие противника было оборудовано укрытиями и скрытыми ходами сообщения. Расчет орудия выполнил прицельное наведение и произвел серию точных выстрелов. Удар был нанесен с дистанции более 20 км. В результате огневого поражения орудие украинских боевиков было полностью уничтожено, а находившийся рядом расчет ликвидирован.