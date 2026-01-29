Расчеты "Молний" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Поражение объектов снизило возможности противника по применению дронов, отметили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников самолетного типа "Молния" группировки войск "Восток" уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Разведывательный расчет БПЛА зафиксировал активность беспилотной авиации ВСУ на одном из участков Запорожской области. В ходе наблюдения были выявлены места запусков и прилетов БПЛА, а также антенны, через которые противник обеспечивал управление полетами и работу своих расчетов. После уточнения координат данные передали расчетам ударных БПЛА самолетного типа "Молния", которые выполнили вылеты и нанесли точечные удары по выявленным объектам", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате ударов были уничтожены пункты управления беспилотной авиацией и технические средства ВСУ, обеспечивавшие координацию беспилотников на этом участке. Поражение объектов снизило возможности противника по применению беспилотников и осложнило организацию их работы на направлении ответственности подразделений группировки.