ВС РФ уничтожили ударными БПЛА пункты дислокации ВСУ на правобережье Днепра

Командир расчета БПЛА "Молния-2" с позывным Стиф отметил, что в обязанности операторов входит поражение укрытий противника, таких как траншеи, блиндажи и подвалы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские войска ударными беспилотниками "Молния-2" уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оператором воздушного разведчика войск беспилотных систем был обнаружен личный состав ВСУ в разрушенных постройках на территории правобережья Днепра, контролируемой украинскими формированиями. Далее координаты места дислокации были переданы расчету БПЛА "Молния-2". Спустя несколько минут оператор "Молнии-2" вылетел в указанную точку и нанес огневое поражение по заданной цели, уничтожив пункт временной дислокации (ПВД) личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Аналогичными ударами были уничтожены еще несколько ПВД ВСУ и их опорный пункт у уреза воды", - сообщили в ведомстве.

Командир расчета БПЛА "Молния-2" с позывным Стиф отметил, что в обязанности операторов входит уничтожение укрытий противника. "Такие как траншеи, блиндажи, подвалы, гаражи - все те места, где пехота противника чувствует себя в безопасности. Мы доказываем им обратное. Так же работаем по артиллерийским орудиям и технике. А в ночное время работаем на уничтожение тылового обеспечения, подвоза боеприпасов и провизии, а также на подрыв ротации противника", - рассказал он.

Как отметили в Минобороны РФ, подразделения войск беспилотных систем с помощью дронов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника и наносят ему огневое поражение.