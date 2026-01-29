Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской области

Также противник потерял опорный пункт, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчет установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожил опорный пункт и склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведгруппа 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" обнаружила маршруты перемещения живой силы и замаскированные склады хранения боеприпасов. Полученные данные были переданы артиллерийским подразделениям для планирования удара", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что расчет "Урагана", получив координаты, произвел выстрелы снарядами осколочно-фугасного типа, в результате чего уничтожил опорный пункт противника и замаскированные склады с боеприпасами. Подавление точек формирований ВСУ позволило ослабить силы украинских военных на этом направлении.

"Работаем по целям, когда разведка передает данные по всем целям: блиндажи, укрытия, пехота, легкобронированная техника. Когда "Ураган" начинает работать, нещадно давим - он (противник - прим. ТАСС) прячется, ничего не может сделать. По всей технике практически работаем - РСЗО, артиллерия, пехота. Машина убойную силу имеет очень хорошую", - отметил механик-водитель с позывным Чача на видео, предоставленном Минобороны РФ.