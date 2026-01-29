Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожье

Цели ликвидировались по корректировке с дрона, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области операторами БПЛА войск беспилотных систем были выявлены оборудованные опорные пункты ВСУ, подготовленные для удержания рубежа. Получив целеуказание, экипаж танка Т-80БВМ выдвинулся в назначенный район и занял огневую позицию. Работу вели с закрытых огневых позиций, переезжая от укрытия в укрытие и поражая цели по корректировке с дрона", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате огневого поражения уничтожены опорные пункты, блиндажи, огневые точки противника и живая сила ВСУ. Танкисты лишили украинских военных подготовленных позиций на этом участке и осложнили удержание рубежа. Огневая работа танковых экипажей во взаимодействии с расчетами БПЛА обеспечила поддержку подразделений на переднем крае.