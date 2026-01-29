Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра

Ликвидирована живая сила противника, добавили в Минобороны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчет буксируемого орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ на правобережье Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что расчету орудия поступила команда нанести огневое поражение опорному пункту противника на правом берегу Днепра. После первого пристрелочного выстрела расчет получил корректировку от разведывательного беспилотника. После уточненного наведения он точными попаданиями уничтожил опорный пункт противника, а также живую силу ВСУ, находившуюся в его укрытиях.

"У нас имеется прибор звукометрической разведки. Засекаем, откуда были выходы из канала ствола, и в течение трех-пяти минут уже открываем огонь. Один-три снаряда на пристрелку, а четвертый уже в цель идет", - отметил командир огневого взвода с позывным Тихон на видео, предоставленном военным ведомством.