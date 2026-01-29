Эксперт Кисилев: ВСУ реже атакуют у Купянска из-за непогоды и ударов ВС РФ

По его словам, массированных контратак со стороны противника пока не наблюдается

Редакция сайта ТАСС

© Iryna Rybakova/ Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Подразделения ВСУ стали меньше атаковать у Красного Лимана (украинское название - Лиман) ДНР и Купянска Харьковской области из-за непогоды, а также ударов авиации и беспилотников ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Касательно и Красного Лимана, и Купянска - противник не прекращает контратаковать. В основном это происходит с пехотой. Интенсивных продвижений с привлечением техники не наблюдается. <…> Массированных контратак на данный момент не наблюдается", - сказал он, добавив, что присутствуют единичные случаи, когда бронетехника ВСУ привозит эвакуационную группу либо забирает раненных.

Военный эксперт также предположил, что на интенсивность атак противника на этом участке повлияли морозная погода и активные действия российских военнослужащих.

"По всей вероятности, не только погодные условия играют на пользу, но и то, что сегодня возможности русской армии возросли не просто в разы, а в десятки, а то и в сотни раз. Это касательно артиллерийских ударов, это касательно ВКС, практически круглые сутки у нас работают сегодня операторы БПЛА", - отметил Киселев.