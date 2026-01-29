FPV-истребители ВС РФ уничтожили высотные дроны-разведчики в Харьковской области

Цели обнаружили расчеты радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Операторы FPV-истребителей Западной группировки войск уничтожили высотные беспилотники-разведчики Shark, "Домаха" и "Фурия" противника в зоне СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад"

были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребителей для перехвата вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целями оказались беспилотники-разведчики самолетного типа Shark, "Домаха" и "Фурия", которые были оперативно уничтожены методом воздушного тарана.