Экс-солдат ВСУ: при отступлении украинские войска разрушают дома

Бывший солдат ВС Украины с позывным Пух утверждает, что видел это своими глазами, и сказал, что переживает за свой дом в Запорожье

© Марина Осокина/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Украинские военные при отступлении из населенных пунктов грабят и разрушают дома мирных жителей. Бывший солдат ВСУ с позывным Пух, сдавшийся в плен ВС РФ и вступивший в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря, рассказал ТАСС, что переживает за построенный им дом в Запорожье, который может быть разрушен.

Пленный солдат ВСУ беспокоится за свой дом, который построил собственными руками, потому что ВСУ при отступлении "все грабят и разбивают".

"Это я видел своими глазами, когда был в селе на задании. Ушел в посадку и видел, как разбивают село всушники. Боюсь, конечно, что развалят мой дом и разграбят. Они везде так делают. Для обогащения, наверное. Отступают и стреляют по домам специально", - сказал боец.

Мужчине также неизвестно, где находится его мать. Он признался, что ждет, когда его родной город Запорожье освободят российские войска.