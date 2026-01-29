ТАСС: под Сумами уничтожили переброшенный расчет БПЛА ВСУ вместе с командиром
03:31
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ВСУ перебросили в Сумскую область дополнительные расчеты БПЛА, один из них уже уничтожен вместе с командиром взвода. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"В Сумскую область дополнительно переброшены расчеты БПЛА 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В ходе боев уничтожен один из расчетов вместе с командиром взвода", - сказал собеседник агентства.