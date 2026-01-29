ТАСС: бригада ВСУ понесла большие потери в Волчанских Хуторах

Командование противника перебрасывает в район подразделения 159-й омбр, добавили силовики РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Отдельная механизированная бригада ВСУ в Волчанских Хуторах Харьковской области понесла большие потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в ходе боев в Волчанских Хуторах большие потери понесла 157-я отдельная механизированная бригада (омбр) ВСУ. Украинское командование перебрасывает в район подразделения 159-й омбр", - сказал собеседник агентства.