ТАСС: у Хатнего ликвидировали замкомбата ВСУ

ВС РФ также поразили пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки противника, сообщили российские силовики
03:32
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заместитель командира 1221-го отдельного батальона поддержки ВСУ ликвидирован у Хатнего Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в районе Хатнего комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки ВСУ. Ликвидирован заместитель командира батальона", - сказал собеседник агентства. 

