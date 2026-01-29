ТАСС: у Хатнего ликвидировали замкомбата ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:32
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заместитель командира 1221-го отдельного батальона поддержки ВСУ ликвидирован у Хатнего Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"На харьковском направлении в районе Хатнего комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки ВСУ. Ликвидирован заместитель командира батальона", - сказал собеседник агентства.