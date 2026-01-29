Бойцы бригады "Север-V" сбили 4 дрона-камикадзе, летевшие в Ростовскую область

Каждый такой дрон может нести не менее 50 кг тротила и стоит более $200 тыс., сообщили в Добровольческом корпусе в составе Южной группировки войск

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мобильная огневая группа бригады "Север-V" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск сбила четыре украинских дрона "Лютый", летевших в сторону Ростовской области, сообщили ТАСС в корпусе.

"Глубокой ночью несколько тяжелых вражеских дронов-камикадзе АН-196 "Лютый" пытались прорваться через границу ЛНР на территорию Ростовской области. Мобильная группа бригады "Север-V" уже была наготове, так как постоянно отслеживает маршруты пролета БПЛА противника. При помощи мощных осветительных приборов бойцы мобильной группы выхватывают в ночном небе летящий дрон, после чего стрелки открывают по нему шквальный огонь. В эту ночь бойцы бригады смогли уничтожить не менее четырех БПЛА "Лютый", - рассказали в корпусе.

Там отметили, что каждый такой дрон может нести на себе не менее 50 кг тротила и стоит более $200 тыс.

"Именно такими дронами киевский режим чаще всего наносит удары по российским энергетическим объектам не только в Ростовской области. Кроме того, ВСУ наносят удары и по жилым кварталам приграничных с зоной СВО городов России", - отметили в корпусе.