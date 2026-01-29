Артиллеристы "Севера" уничтожили точку запуска дронов ВСУ в Харьковской области

В ходе получения оперативных данных от воздушной разведки и пунктов воздушного наблюдения подразделению удалось вычислить местонахождение операторов и точку запуска беспилотника

БЕЛГОРОД, 29 января. /ТАСС/. Артиллерийская батарея 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожила точку запуска гексакоптера "Баба-яга" ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир артиллерийского подразделения 11-го армейского корпуса с позывным Беркут.

"Силами артиллерийской батареи 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" была уничтожена точка запуска гексакоптера "Баба-яга" ВСУ. В ходе получения оперативных данных от воздушной разведки и пунктов воздушного наблюдения подразделению удалось вычислить местонахождение операторов и точку запуска беспилотника. Получив координаты цели расчетом гаубицы Д-30 было нанесено огневое поражение по противнику осколочно-фугасными боеприпасами", - рассказал он.