За отказ убить пожилого мирного жителя экс-военного ВСУ наказало командование

Бывший военнослужащий ВС Украины уточнил, что речь о пожилом мужчине примерно 70 лет

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Бывший солдат ВСУ с позывным Пух, сдавшийся в плен ВС РФ и вступивший в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря, рассказал ТАСС, что в ходе задания отказался выполнять приказ украинского командира убить пожилого мирного жителя и был наказан за это.

"Я был на задании, увидел мирного жителя, дедушку, 70 лет ему где-то. Я передал это по рации, мне сказали в него стрелять. Я сказал, что я не буду этого делать. Меня наказали. Неделю, сказали, "будешь еще дольше сидеть на позиции", - вспоминает доброволец.

По его словам, командование ВСУ приказывало стрелять во всех гражданских. "Они [приказывали] стрелять - всех, кого видишь, всех убивать. Я сказал, что не буду этого делать, и ушел из села в посадку", - добавил собеседник агентства.

Бойцы добровольческого отряда им. Мартына Пушкаря воюют вместе с российскими военными в Запорожской области. Отряд состоит из бывших украинских военнослужащих.