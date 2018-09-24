"Северная верфь" возведет новый эллинг под крупнотоннажные суда к лету 2019 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Завод "Северная верфь" завершит возведение нового эллинга для строительства крупнотоннажных кораблей к лету 2019 года. Новый эллинг позволит строить эсминцы типа "Лидер", универсальные десантные корабли и танкеры-газовозы, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор ПАО "Северная верфь" Игорь Пономарев.

"По срокам готовности эллинга у нас стоит лето 2019 года <…> Размеры эллинга - длина 250 м, высота 74 м, позволят строить почти все крупнотоннажные суда. В частности, эсминец "Лидер", универсальные десантные корабли и суда-газовозы типа "Афромакс", - сообщил Пономарев.

По его словам, подрядчиком проекта эллинга является "Метрострой". Все работы над ним идут по графику. "Даже в случае задержек окончательная сдача объекта состоится не позднее четвертого квартала будущего года", - отметил Пономарев. Финансирование строительства осуществляется с помощью федеральной целевой программы и средств Объединенной судостроительной корпорации.

Пономарев добавил, что строители уже начали бетонирование стапельной плиты. Для пролетов эллинга заказаны и изготавливаются краны грузоподъемностью 350 тонн и 20 тонн. "Северная верфь" также планирует построить передаточный плавучий док в 2020-2021 годах. Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" уже начало работу по этому техническому проекту.