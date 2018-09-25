Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" посетил памятник русским морякам на Сицилии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен" в ходе визита в порт Мессина на острове Сицилия (Италия) посетил памятник русским морякам, оказавшим помощь местным жителям во время землетрясения в 1908 году, сообщили во вторник в пресс-службе Черноморского флота.

"Визит российского корабля в итальянский порт был приурочен к 110 годовщине разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на город в 1908 году. Находившиеся тогда в гавани экипажи кораблей русского флота первыми пришли на помощь итальянским гражданам", - рассказали на флоте.

По этому случаю в 2012 году в Мессине был торжественно открыт памятник в честь русских моряков, оказавших помощь пострадавшим от землетрясения итальянцам.

В ходе пребывания фрегата "Адмирал Эссен" в итальянском городе экипаж корабля также посетил и другие достопримечательности Мессины.

"Адмирал Эссен" уже завершил программу делового захода в итальянский порт и продолжает выполнять задачи в Средиземном море.