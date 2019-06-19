Самолеты и вертолеты перебазировались в Крым для участия в учениях ВВС и ПВО

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты Южного военного округа (ЮВО) перебазировались на оперативные аэродромы Крыма и Краснодарского края для участия в совместных учениях ВВС и ПВО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации авиационных соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье совершили перебазирование на оперативные аэродромы ЮВО в Краснодарском крае и Крыму в рамках командно-штабных учений с объединением ВВС и ПВО ЮВО", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в округе, в рамках учений экипажи отработали задачи по выводу аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника, а также нанесли ответно-встречные авиационные удары на полигонах в Краснодарском крае, Астраханской области и Крыму.

Учения продлятся до конца недели.

Всего в них задействовано около 70 самолетов в том числе Су-27СМ3, Су-30М2, Су-34 и Су-24М, Су-25СМ3, а также около 30 вертолетов армейской авиации Ми-8АМШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35.