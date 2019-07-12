Минобороны показало отправку первой партии С-400 в Турцию

В описании к видео сообщается, что реализация поставок идет в соответствии с договоренностями о совершенствовании турецкой системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что первая партия элементов в рамках контракта по ЗРС С-400 доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре. По данным турецкого Управления оборонной промышленности, поставки других элементов будут продолжены в ближайшее время.

Первые сообщения о переговорах Москвы и Анкары о поставках ЗРС С-400 появились осенью 2016 года. Стоимость поставки составляет $2,5 млрд. Анкара рассчитывает, что развертывание ЗРС начнется в октябре 2019 года. Вашингтон активно пытается не допустить покупку Анкарой российских С-400. США предупреждали, что в случае приобретения этих систем вооружений они могут отказать турецкой стороне в продаже истребителей F-35.