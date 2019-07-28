Подлодка и ракетные корабли РФ приняли участие в морском параде в Тартусе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подводная лодка и ракетные корабли РФ приняли участие в морском параде в День ВМФ в пункте базирования в Тартусе (Сирия). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в воскресенье.

Парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, прошел на рейде Тартуса, отметили в Минобороны. "В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", судно обеспечения плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера", - уточняется в сообщении ведомства.

В авиационной части парада приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над акваторией порта Тартус, сообщается в релизе.

В ведомстве отметили, что на борту фрегата "Адмирал Григорович" наградили моряков экипажей кораблей за отличные результаты в боевой подготовке при выполнении задач в Средиземном море.

Парад завершится показательными выступлениями корабельной группы.