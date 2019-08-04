Соперники по гонке определились во втором дивизионе танкового биатлона на АрМИ-2019

АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. /ТАСС/. Соперники по заездам в индивидуальной гонке второго дивизиона проходящего на полигоне в подмосковном Алабино конкурса "Танковый биатлон - 2019" определились по итогам жеребьевки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Во втором дивизионе по итогам соревнований прошлого года оказались команды Вьетнама, Кубы, Судана и Узбекистана.

"Согласно жеребьевке, в заездах встретятся команды Уганды, Лаоса и Мьянмы. Второй заезд составили команды Кувейта и Таджикистана. Узбекистан и Зимбабве соперничают в третьем заезде. В четвертом заезде будут бороться команды Анголы, Судана, Кубы и Вьетнама", - говорится в сообщении Минобороны.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.