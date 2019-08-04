В Узбекистане открылась "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр

ТАСС, 4 августа. Конкурс Армейских международных игр "Военно-медицинская эстафета" открылся в воскресенье в Узбекистане на полигоне Фориш.

"Узбекистан впервые принимает на своей гостеприимной земле такое уникальное событие. Пожелаем всем участникам продемонстрировать свои профессиональные навыки", - сказал на церемонии открытия соревнований замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В этом году в конкурсе участвуют представители 11 стран, включая Анголу, Вьетнам, Зимбабве и Мьянму, а Венесуэла представлена на состязаниях наблюдателями.

Участники "Военно-медицинской эстафеты" будут соревноваться в вождении спецтехники и эвакуации "раненых" с условного поля боя с оказанием первой помощи, а также выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и преодолеют полосу препятствий.

Армейские международные игры проходят в пятый раз. В этом году конкурсы проводятся на территории десяти стран.