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МАКС-2019

Начало демонстрационных полетов на МАКC-2019 перенесли на час из-за тумана

Демонстрационная программа будет выполнена полностью, однако она начнется в 12:00 мск

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Начало демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2019 перенесено с 11:00 мск до 12:00 мск из-за сильного тумана. Об этом ТАСС сообщил источник в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М.М.Громова.

"Из-за сильного тумана, который окутал Жуковский, начало полетов перенесено на 12:00 мск", - сказал собеседник агентства. По его словам, демонстрационная программа будет выполнена полностью, но со сдвигом во времени.

Ранее ТАСС в дирекции авиасалона МАКС-2019 сообщили, что изменений в программе на субботу не ожидается.

Утром подмосковный Жуковском окутал сильный туман, видимость не превышала 700 метров. В настоящее время туман постепенно рассеивается, температура воздуха составляет 13 градусов тепла.

В субботу предпоследний день работы авиасалона. По традиции МАКСа - это самый посещаемый день выставки. Организаторы ожидают, что выставку посетят более 100 тыс. человек. По данным ГУ МВД России по Московской области, за четыре дня работы салона его уже посетило более 250 тыс. человек.

Теги
РоссияМАКС-2019
МАКС-2019
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